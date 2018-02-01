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Суд в рамках мировой АФК "Система" и "Роснефти" снял арест с 31,76% акций МТС


Компании / Технологии
  • #Весы правосудия
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УФА, 1 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Башкирии в четверг снял арест с принадлежащих АФК "Система" AFKS 31,76% акций ПАО "МТС" MTSS в рамках мирового соглашения корпорации с "Роснефтью" ROSN, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Заявление компаний "Роснефть", "Башнефть" BANE и минимущества о снятии обеспечительных мер в виде ареста 31,76% акций ПАО "МТС" удовлетворить", - сказала судья Ирина Нурисламова.

В феврале Арбитражный суд Башкирии в рамках мировой освободил от ареста принадлежащие "Системе" 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и 52,09% акций "Детского мира".

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года "Система" являлась владельцем контрольного пакета акций "Башнефти". В декабре "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии второй иск о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти".

По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей. Первые два этапа уже позади — 28 декабря было перечислено 20 миллиардов рублей, 27 февраля - 40 миллиардов рублей (целевое финансирование от РФПИ и Газпромбанка под залог освобожденных из-под ареста акций БЭСК и "Детского мира"). Третий этап предусматривает выплату последних 40 миллиардов рублей не позднее 30 марта (за счет кредита Сбербанка SBER).

АФК 19 февраля сообщила о привлечении кредитной линии Сбербанка объемом до 105 миллиардов рублей под залог акций МТС, из которых 40 миллиардов рублей будут направлены на выплату "Башнефти" по мировому соглашению. Источник, знакомый с условиями соглашения, рассказал РИА Новости, что "Система" заложит для выплаты "Башнефти" около 11% МТС.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"

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