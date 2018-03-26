"Мегафон" подал в ФАС ходатайство о покупке "Связного"

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. "Мегафон" MFON подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России ходатайство о покупке сотового ритейлера "Связной", следует из сообщения ведомства.

Ходатайство подано через кипрскую компанию "Лефборд Инвестментс Лимитед" (на 100% принадлежит "Мегафону", через нее оператор владеет "Евросетью"), которая просит разрешить ей приобретение АО "Связной Логистика" и ООО "Мобильный телекоммуникационный сервис".

ФАС продлила рассмотрение ходатайства до 21 мая в связи с необходимостью получения дополнительной информации.

"Мегафон" в конце прошлого года заявлял, что примерно в течение месяца после закрытия сделки по разделу "Евросети" планирует договориться об объединении своей части в ритейлере с другим игроком на этом рынке, наиболее вероятным партнером по консолидации назывался "Связной". Гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков пояснял тогда, что оператор не заинтересован в том, чтобы консолидировать результаты "Евросети" в своей отчетности, поэтому объединение с другим ритейлером необходимо заключить как можно быстрее.

Сделка по разделению "Евросети" между "Мегафоном" и "Вымпелкомом" была закрыта в конце февраля. В результате ряда сделок "Мегафон" приобрел у "Вымпелкома" 50% акций "Евросети", включая все ее активы и обязательства, и, таким образом, довел свою долю владения до 100%.

В свою очередь "Вымпелком", полностью выйдя из капитала "Евросети", приобрел половину розничных салонов ритейлера - примерно 1800 магазинов - и выплатит "Мегафону" 1,25 миллиарда рублей (приблизительно 20 миллионов долларов) до учета возможных корректировок.