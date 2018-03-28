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Microsoft с мая начнет банить пользователей за мат


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft начиная с мая текущего года начнет блокировать деятельность тех своих пользователей, которые будут материться в сервисах компании. Об этом сообщила пресс-служба компании в среду, 28 марта.

Как отмечается в сообщении, соответствующие изменения в пользовательское соглашение вносит руководство Microsoft.

Начиная с мая ненормативная лексика будет наказываться блокировкой деятельности в продуктах компании - Xbox Live и Skype.

Клиенты Microsoft смогут прочесть более подробную информацию о новых ограничениях в скором времени, поясняет пресс-служба.

Кроме контента, который содержит эротические, порнографические, криминальные элементы и сцены насилия, этот  пункт также будет содержать требование к используемой пользователями лексике и определений слов, которые администрация сочтет оскорбительными.

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