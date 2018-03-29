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Rambler приобрел интернет-кинотеатр Okko


Компании / Технологии

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Rambler Group Александра Мамута приобрел один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko, владельцы которого получат долю в медиахолдинге, говорится в сообщении Rambler.

"Rambler Group, включающая в себя Rambler&Co, киносеть "Синема парк" и "Формула Кино", а также издательскую группу "Азбука-Аттикус", объявляет об объединении с видеосервисом Okko, одним из лидирующих онлайн-кинотеатров в России", - говорится в сообщении.

Параметры сделки не раскрывается, отмечается лишь, что она носит неденежный характер. "Инвестиционная компания Era Capital, владеющая онлайн кинотеатром, получает долю в Rambler Group", - говорится в сообщении, доля не уточняется.

Команда Okko во главе с гендиректором Иваном Гродецким продолжит работу над проектом.

Объединение Rambler Group и Okko происходит в рамках реализации ранее заявленного плана развития Rambler Group и создания кросс-медийной экосистемы, охватывающей все экраны: мобильный, компьютерный, кинотеатральный и Smart TV, отмечается в сообщении.

На сегодняшний день доля Okko на рынке платных онлайн-кинотеатров составляет около 20%. Выручка онлайн-кинотеатра в 2017 году выросла почти в 2 раза и составила 1,4 миллиарда рублей.

Rambler Group - кросс-медийный холдинг, созданный в 2018 году для осуществления полного цикла деятельности в области информационно-развлекательного контента и связанных с ним сервисов и услуг.

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