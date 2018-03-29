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ФСБ даст мессенджерам 10 дней на предоставление ключей шифрования


Компании / Технологии
  • #Здание ФСБ РФ в Москве
    © A.Savin

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности дает организаторам распространения информации (таким как Telegram) не более десяти дней для предоставления ключей шифрования, следует из приказа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом, в частности, вносятся изменения в пункт приказа, который раньше звучал так: "Организатор распространения информации в сети "Интернет" осуществляет передачу информации для декодирования на основании запроса уполномоченного подразделения, подписанного начальником (заместителем начальника) уполномоченного подразделения".

И вновь продолжается бой: власти РФ ставят очередной ультиматум Telegram >>

Новым приказом добавляется следующее: "В возможно короткий срок, но не более 10 дней со дня получения запроса".

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