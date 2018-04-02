Юристы Telegram: Передать кому-либо ключи шифрования технически невозможно

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Юристы мессенджера Павла Дурова Telegram сообщили в ответ на уведомление Роскомнадзора, что выполнить требования Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ) по ключам шифрования сообщений в приложении технически невозможно. Об этом со ссылкой на адвоката компании Дмитрия Динзе сообщает РИА Новости в понедельник.

"Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", - говорится в официальном ответе юристов на уведомление службы.