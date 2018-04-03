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АФК "Система" увеличила чистую прибыль по МСФО в 2017 году в 2,8 раза


Компании / Технологии

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Консолидированная выручка АФК "Система" AFKS по МСФО в четвертом квартале 2017 года увеличилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 198,593 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированный чистый убыток АФК в отчетном периоде снизился в 4 раза - до 1,556 миллиарда рублей. Скорректированный показатель OIBDA вырос на 13,8% - до 47,292 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA составила 23,8% против 22,7% за тот же период 2016 года.

Выручка корпорации в 2017 году составила 707,551 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 3,5%. Скорректированная чистая прибыль в прошлом году выросла в 2,8 раза, до 4,119 миллиарда рублей. Скорректированный показатель OIBDA в 2017 году вырос на 8% - до 199,549 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA составила 28,3% против 27,2% за тот же период 2016 года.

АФК "Система" - инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, транспорта, электроники, медиа-отрасли, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер АФК Владимир Евтушенков владеет 64,2% акций компании. В виде глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже торгуется около 17,6% акций, в обращении на Московской бирже - 15,3% акций.

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