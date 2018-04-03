Глава СПЧ: Не следует торопиться блокировать мессенджер Telegram

МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов призвал не торопиться с блокировкой мессенджера Telegram, говорится на сайте СПЧ.

Федотов сказал, что блокировка мессенджера касается законных интересов 15 миллионов россиян. Нельзя забывать о возможных финансовых потерях инвесторов, вложивших деньги в продвижение Telegram-каналов. Юристы Telegram: Передать кому-либо ключи шифрования технически невозможно

Он отметил, что правоохранительные органы заинтересованы в доступе к переписке лиц, совершивших преступление.

"Речь в данном случае идет не просто об ограничении возможностей реализации конституционных прав на тайну личной переписки и свободу выражения мнений… но о фактическом уничтожении сложившегося фрагмента медийного и общественного пространства", — добавил Федотов.

Telegram по просьбе президентского совета по правам человека в кратчайшие сроки блокировал каналы и чаты "с недвусмысленными инструкциями по подготовке террористических актов", говорится в комментарии Федотова.

"Мы обнаружили в мессенджере Telegram ряд откровенно экстремистских чатов и каналов с недвусмысленными инструкциями по подготовке террористических актов. Очевидно, что существование таких чатов и каналов не имело ничего общего со свободой слова… мы обратились к руководству мессенджера с призывом заблокировать ряд таких каналов и чатов, что и было сделано в кратчайшие сроки", — сказал он.

Федотов подчеркнул, что "подобная конструктивная позиция, свидетельствующая о готовности адекватно реагировать на прямые нарушения российских законов, внушает надежду на то, что обеспечить соблюдение закона в виртуальном пространстве мессенджера возможно и без его блокировки".

Глава СПЧ добавил, что Совет готов сделать все от него зависящее, чтобы конфликт был урегулирован без нанесения ущерба миллионам российских граждан.

В среду, 4 апреля, истекает 15-дневный срок, отведенный Роскомнадзором администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В противном случае надзорное ведомство грозится подать в суд иск о блокировке мессенджера в России. В понедельник адвокат Telegram Дмитрий Динзе сообщил журналистам, что компания уведомила Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей по техническим причинам. Во вторник в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что ведомство не получало официального ответа Telegram. Срок ультиматума Роскомнадзора в адрес Telegram истекает на этой неделе

Члены президентского Совета по правам человека обеспокоены тем, что прецедент в виде блокировки Telegram может поставить под угрозу остальные мессенджеры, говорится заявлении, опубликованном в блоге члена СПЧ Александра Верховского на сайте совета.