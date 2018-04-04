РФ и Турция обсудили вопрос снижения тарифов на роуминг

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров и министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан в рамках заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня обсудили вопрос снижения тарифов на связь в роуминге, говорится в сообщении российского министерства.

"Стороны обсудили сотрудничество операторов связи по развитию совместных проектов, в том числе в области передачи данных, а также вопрос снижения тарифов на связь в роуминге между Россией и Турцией", - говорится в сообщении.

В настоящее время Россией подписаны меморандумы о снижении тарифов на роуминг с 15 странами: Абхазией, Аргентиной, Арменией, Данией, Египтом, Израилем, Китаем, Латвией, Литвой, Норвегией, Польшей, Словенией, Финляндией, Швецией, Эстонией.

Кроме того, министры подписали меморандум о взаимопонимании между Минкомсвязью РФ и Советом по информационным технологиям и связи Турции о сотрудничестве в области связи и ИКТ. Участники заседания рассмотрели перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, ход реализации совместных стратегических проектов, обсудили актуальные региональные и международные вопросы.

"Никифоров отметил, что ИКТ играет ключевую роль в развитии цифровой экономики, программа которой была утверждена в России в июле 2017 года. Сегодня в России существуют конкурентоспособные решения и технологии по целому ряду направлении? - электронное правительство, "умный" и безопасный город, программное обеспечение. Глава Минкомсвязи России сообщил о готовности сотрудничества с Турцией на уровне отраслевых компании?", - отмечается в сообщении.