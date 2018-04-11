Интернетом в России пользуется свыше 87 млн человек

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Интернетом в России сегодня пользуется свыше 87 миллионов человек, IT-отрасль развивается бурными темпами, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Весьма интенсивно росла IT-отрасль. За последний год объем цифровой экономики оценивается в 5% ВВП. При этом электронная торговля увеличилась на 21%. Инфраструктура цифровой экономики, включая программное обеспечение, выросла на 32%", - заявил глава российского правительства, выступая с отчетом в Госдуме.

По его словам, "интернетом в России сегодня пользуется свыше 87 миллионов человек, его охват составляет 72,5%".

Согласно данным Росстата, общая численность населения России на 1 января 2018 года составляет 146,9 миллиона человек.

В материалах правительства по итогам работы за шестилетний период уточняется, что количество пользователей российского сегмента сети интернет по итогам 2017 года выросло на 48,6%, до 87,7 миллиона человек с 59 миллионов 2012 году. При этом растет доля мобильной аудитории: если в 2012 году только 12% пользователей заходили в интернет при помощи мобильных устройств (4% - только при помощи мобильных устройств и 8% сочетали стационарные и мобильные), то в 2017 году их стало уже 70% (16% - только мобильные и 54% - сочетают).

"Практически ежегодно объем мобильного трафика в России удваивается. В значительной степени это связано с тем, что стоимость мобильного трафика в России в 10 раз дешевле, чем в США, в 3 раза дешевле, чем в Германии, и в 2 раза дешевле, чем в ЮАР", — говорится в документе.

Количество занятых в интернет-экономике России увеличилось до 2,3 миллиона с 700 тысяч человек. Доля интернет-зависимых секторов экономики (существование которых невозможно без интернета) возросла за 5 лет до 24% ВВП с 10%.

Россия занимает второе место в мире по доступности услуг сотовой связи по уровню тарифов и десятое место по доступности услуг широкополосного доступа в интернет также по уровню тарифов, добавил Медведев.