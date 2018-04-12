Дуров запретил своим адвокатам участвовать в "фарсе" по блокировке Telegram

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров запретил своим юристам принимать участие в суде, который состоится завтра, 13 апреля, по иску о блокировке мессенджера на территории РФ. Об этом говорится в Telegram-канале адвоката Павла Чикова.

"Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram, дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием", - написал Чиков.

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В пятницу суд начнет рассматривать по существу иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера в РФ. В качестве третьего лица привлечена ФСБ.

Telegram выступает заинтересованным лицом, а не ответчиком.

Позже юристы правозащитной организации "Агора" объяснили, что Дуров запретил им участвовать в рассмотрении иска о блокировке мессенджера в Таганском суде Москвы из-за допущенных судьей процессуальных нарушений.

"В настоящем процессе судом были нарушены все элементарные основы, связанные с подготовкой дела", - сказал РИА Новости адвокат Рамиль Ахметгалиев. Он отметил, что в предыдущем процессе суд дал возможность ознакомиться с делом, представить все документы, а также назначил достаточные сроки для подготовки всех участников.

"Наше исковое заявление об обжаловании приказа ФСБ мы направили еще в декабре. Суд ФСБ и Минюсту дал январь, февраль и половину марта на подготовку к процессу, убедился, что мы тоже получили их возражения, и лишь после этого провел судебное заседание. И поэтому в данном случае все процедурные вопросы и нормы четко прописаны в процессуальном кодексе", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном обжаловании будущего решения Таганского суда, собеседник агентства отметил, что "о всех действиях мы будем говорить по факту, пока не забегаем вперед".

В свою очередь представитель правозащитной организации "Агора" Дмитрий Колбасин пояснил РИА Новости, какие именно нарушения не устроили адвокатов. "Суд не привлек Telegram к этому процессу, не предоставил иск Роскомнадзора и материалы дела, не дал никакой возможности подготовиться... Мы расцениваем поведение московского суда как неуважительное отношение к участникам судебного процесса, что прямо противоречит стандартам судейской этики", - сказал он.