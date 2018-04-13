FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Cуд постановил заблокировать Telegram в России


Компании / Технологии

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Иск Роскомнадзора, поданный в Таганский суд Москвы о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ, в пятницу, 13 апреля, был удовлетворен.  Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Отмечается, что суд разрешил Роскомнадзору заблокировать мессенджер для пользователей на территории России немедленно. Отмечается, что Telegram будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.

Заседание суда по данному иску прошло стремительно. Представление истца доказательств заняло меньше 30 минут. Росле этого судья удалилась в совещательную комнату.

Во время совещания представители Роскомнадзора и ФСБ, которую привлекли заинтересованной стороной по иску, сообщили, что отказ мессенджера предоставить службе ключи шифрования угрожает государственным интересам, а также интересам общества. Еще одна опасность Telegram  - использование приложения может быть на руку террористам.

Мессенджер Telegram на экране телефонаБывший коллега Дурова рассказал о возможном развитии ситуации с Telegram

Юристы Telegram планируют обжаловать вынесенное Таганским судом Москвы решение о его блокировке, сообщил представитель правозащитной организации "Агора" Дмитрий Колбасин.

"Адвокаты Международной Агоры не могли участвовать в этом фарсе сегодня. Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его и, конечно, наши адвокаты планируют его обжаловать", - отметил он.

Ограничение доступа к Telegram будет организовано после получения Роскомнадзором соответствующего решения Таганского суда, говорится в сообщении службы. Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства, сообщает Роскомнадзор.

Версия для печати

Блокировка Telegram

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ