Cуд постановил заблокировать Telegram в России

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. Иск Роскомнадзора, поданный в Таганский суд Москвы о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ, в пятницу, 13 апреля, был удовлетворен. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Отмечается, что суд разрешил Роскомнадзору заблокировать мессенджер для пользователей на территории России немедленно. Отмечается, что Telegram будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.

Заседание суда по данному иску прошло стремительно. Представление истца доказательств заняло меньше 30 минут. Росле этого судья удалилась в совещательную комнату.

Во время совещания представители Роскомнадзора и ФСБ, которую привлекли заинтересованной стороной по иску, сообщили, что отказ мессенджера предоставить службе ключи шифрования угрожает государственным интересам, а также интересам общества. Еще одна опасность Telegram - использование приложения может быть на руку террористам.

Юристы Telegram планируют обжаловать вынесенное Таганским судом Москвы решение о его блокировке, сообщил представитель правозащитной организации "Агора" Дмитрий Колбасин.

"Адвокаты Международной Агоры не могли участвовать в этом фарсе сегодня. Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его и, конечно, наши адвокаты планируют его обжаловать", - отметил он.

Ограничение доступа к Telegram будет организовано после получения Роскомнадзором соответствующего решения Таганского суда, говорится в сообщении службы. Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства, сообщает Роскомнадзор.