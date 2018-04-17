Роскомнадзор проверяет сообщения об отключении других ресурсов из-за блокировки Telegram

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Роскомнадзор проверяет сообщения о якобы массовом отключении сторонних ресурсов при ограничении доступа к Telegram, говорится в сообщении ведомства.

"В связи с распространением информации о том, что в связи с мерами по ограничению доступа к Telegram якобы массово страдают сторонние ресурсы, проведена проверка", - говорится в сообщении.

Роскомнадзор будет блокировать интернет-ресурсы, способствующие работе Telegram >>

Как сообщает ведомство, проверка, в частности, показала, что, по данным на 15.00 17 апреля, работают в штатном режиме: онлайн-школа по изучению английского языка SkyEng, курьерская служба "Птичка", издание "Лайфхакер", социальная сеть "Одноклассники", мессенджер Viber, сервисы компании Microsoft MSFT.

В понедельник Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда. Позднее появилась информация, что Telegram начал использовать для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, после чего ведомство начало блокировать и эти адреса. В Роскомнадзоре РИА Новости заявили, что ведомство будет принимать все меры для блокировки Telegram, в том числе блокировать интернет-ресурсы, способствующие его работе.