FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Роскомнадзор будет блокировать интернет-ресурсы, способствующие работе Telegram


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций во вторник заявила, что будет принимать все меры для блокировки на территории России мессенджера Telegram. В том числе, будут блокированы интернет-ресурсы, которые способствуют работе приложения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил телеканалу RT, что служба начала блокировать IP-адреса Amazon из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода блокировки на территории РФ. Некоторые СМИ сообщали, что заблокированы IP-адреса Google.

"Решением Таганского районного суда на Роскомнадзор возложена обязанность ограничить доступ к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивает Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании Telegram", - отметили представители Роскомнадзора.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что в решении суда обязанность прекратить создавать технические условия для доступа пользователей на территории РФ к Telegram возложена не только на Роскомнадзор, но на "иные лица", то есть, в том числе и на компании-владельцев VPN и прокси-сервисов.

Затруднения со звонками через Viber в РФ могли возникнуть из-за блокировки адресов Amazon

Версия для печати

Блокировка Telegram

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ