Роскомнадзор будет блокировать интернет-ресурсы, способствующие работе Telegram

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций во вторник заявила, что будет принимать все меры для блокировки на территории России мессенджера Telegram. В том числе, будут блокированы интернет-ресурсы, которые способствуют работе приложения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил телеканалу RT, что служба начала блокировать IP-адреса Amazon из-за того, что Telegram начал их использовать для обхода блокировки на территории РФ. Некоторые СМИ сообщали, что заблокированы IP-адреса Google.

"Решением Таганского районного суда на Роскомнадзор возложена обязанность ограничить доступ к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивает Telegram Messenger Limited Liability Partnership. В связи с этим Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании Telegram", - отметили представители Роскомнадзора.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что в решении суда обязанность прекратить создавать технические условия для доступа пользователей на территории РФ к Telegram возложена не только на Роскомнадзор, но на "иные лица", то есть, в том числе и на компании-владельцев VPN и прокси-сервисов.