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Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе мессенджера


Компании / Технологии / Потребительский рынок

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Пользователи мессенджера Telegram, созданного Павлом Дуровым, по всему миру заявляют о сложностях с доступом к работе приложения. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает сбои в доступе популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что число сообщений о сбое в работе приложения Telegram резко выросло примерно после 5:00 по московскому времени в среду.

Telegram не работает у пользователей на территории таких стран, как Россия, США, Канада, Великобритания, Франция, Испания, Иран, Саудовская Аравия, Португалия и в других государствах.

Пользователи приложения поясняют, что восстановить доступ к мессенджеру не помогает ни обход блокировок через прокси-сервер, ни через VPN.

Напомним, что 13 апреля Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России из-за отказа руководства компании-владельца приложения предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования, необходимые для декодирования переписки фигурантов дела о теракте в Санкт-Петербурге, который был совершен в апреле 2017 года.

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