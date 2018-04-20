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Чистый убыток Ericsson за I квартал снизился в 14 раз


Компании / Технологии

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson по итогам первого квартала 2018 года составил 700 миллионов шведских крон (около 83,5 миллиона долларов), что в 14 раз ниже убытка годичной давности на уровне 10 миллиардов крон (1,2 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 0,25 кроны (0,03 доллара) против убытка в 3,08 кроны (0,37 доллара) годом ранее. Выручка при этом снизилась на 9% - до 43,4 миллиарда шведских крон (5,18 миллиарда долларов).

"Мы продолжаем выполнение своей бизнес-стратегии, направленной на создание решений, которые помогают клиентам совершенствовать свой бизнес. Наши усилия по повышению эффективности общих расходов и предоставления услуг начинают окупаться", - приводятся в релизе слова президента и генерального директора компании Борье Экхольма (Borje Ekholm).

В сообщении Ericsson, в частности, отмечается, что в минувшем квартале компания сократила штат сотрудников на 3 тысячи человек. "С момента запуска программы сокращения персонала в июле прошлого года мы сократили общий штат почти на 18 тысяч человек. На сегодняшний день расчетный ежегодный эффект от сокращения затрат составляет приблизительно 8,5 миллиарда шведских крон по сравнению с целевым показателем в 10 миллиардов шведских крон к середине 2018 года", - добавляет компания.

Компания Ericsson AB была основана в 1876 году в Стокгольме. В настоящее время компания является одним из мировых лидеров в сфере разработок и производства телекоммуникационного оборудования для мобильных и стационарных сетей.

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