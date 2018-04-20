Касперский попросил у Twitter разъяснений по поводу запрета на рекламу услуг Kaspersky Lab

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Глава "Лаборатории Касперского" попросил у руководства Twitter разъяснений относительно запрета на рекламу услуг компании в сервисе микроблогов, говорится в открытом письме к руководству Twitter, которое Евгений Касперский опубликовал в своем блоге в LiveJournal.

Из письма следует, что в конце января Twitter уведомил "Лабораторию Касперского" о запрете на рекламу услуг по кибербезопасности с официальных аккаунтов, обосновав это тем, что компания "работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы".

Как заявил Касперский в своем обращении к руководству Twitter, запрет является необоснованным. "Никаких писаных и неписаных правил мы не нарушали, а бизнес-модель у нас самая обычная для IT-индустрии. ... Этот запрет, на мой взгляд, противоречит декларируемому Twitter принципу freedom of expression", - говорится в тексте письма.

Глава "Лаборатории Касперского" также подчеркнул, что компания до сих пор не получила детальных разъяснений от Twitter в ответ на отправленное два месяца назад официальное обращение.

"Нужно, чтобы из правил Twitter были убраны пункты, позволяющие ограничивать доступ этичного и легального бизнеса к платформе без всякого объяснения или без четко описанных причин. Иначе под маской борьбы с насилием и ненавистью мы получим политическую цензуру", - добавил Касперский.