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Титов сравнил блокировку Telegram с запретом всего движения по дорогам


Компании / Технологии

 

ЯЛТА, 20 апр - ПРАЙМ. Власти РФ должны быстрее привыкать к тому, что Россия существует в глобальном информационном пространстве и здесь нельзя идти путем ограничений; блокировка Telegram сродни запрету всего автомобильного движения из-за того, что кто-то нарушил правила, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Мы считаем, что государство должно идти в ногу со временем и понимать, что мы живем в новом цифровом мире и что те методы, которыми мы пользовались раньше, в этом мире уже не работают. Поэтому мы должны больше привыкать к идее, что у нас новое глобальное информационное пространство, и поэтому работать надо по-другому, то есть убеждать, свои идеи продвигать, влиять на общественное мнение, а не запрещать", - сказал Титов РИА Новости, комментируя ситуацию вокруг Telegram.

Роскомнадзор в понедельник начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Представители Роскомнадзора и ФСБ в суде заявили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

По мнению Титова, избежать блокировки мессенджера было возможно. "Вопрос терроризма - это вопрос не к Telegram. Telegram - это огромная система. Террористы могут пользоваться голубями, а могут Telegram. Это то же самое, что запретить автомобильное движение, потому что кто-то нарушил правила. Ситуация приблизительно такая", - заявил он.

 

Титов также добавил, что основатель и владелец Telegram Павел Дуров в поддержке бизнес-омбудсмена не нуждается.

 

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Блокировка Telegram

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