ФАС предписала Tele2 до 31 мая устранить национальный роуминг

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала Tele2 до 31 мая устранить необоснованную разницу в тарифах в национальном роуминге, следует из материалов на сайте службы.

В августе прошлого года ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен при оказании услуг связи в национальном роуминге. В апреле сообщалось, что ФАС РФ признала Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге, компании придется по предписанию устранить необоснованную разницу в тарифах. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин тогда говорил, что служба определит размер штрафа для Tele2 в течение одного-двух месяцев.

"В срок до 31 мая 2018 года ООО "Т2 Мобайл" надлежит установить и ввести абонентские тарифы на экономически обоснованном уровне на территории, на которой абоненты ООО "Т2 Мобайл" попадают в режим национального роуминга на территории Российской Федерации, за исключением территории республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении ФАС.