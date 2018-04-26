Чистая прибыль Samsung в I квартале выросла в 1,5 раза, до $10,8 млрд

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль южнокорейского производителя электроники - Samsung Electronics - в первом квартале 2018 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,69 триллиона вон (10,8 миллиарда долларов), следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 20%, до 60,56 триллиона вон (56 миллиардов долларов), а операционная прибыль достигла 15,64 триллиона вон (14,5 миллиарда долларов), что в 1,6 раза больше показателя первого квартала 2017 года.

Компания связывает увеличение прибыли с показателями подразделения по продаже микросхем, а также с увеличением продаж флагманских смартфонов, включая Galaxy S9. Компания ожидает, что бизнес по чипам будет демонстрировать рост и в следующем квартале. При этом получение прибыли в других подразделениях станет проблемой из-за рыночных условий и конкуренции.

Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.