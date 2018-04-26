Российские компании могут потерять $1 млрд из-за блокировки Telegram

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Российские компании, по оценке компании-разработчика софта Flexbby (резидент "Сколково"), могут потерять около 1 миллиарда долларов из-за блокировки мессенджера Telegram, а общие потери бизнеса в России и за рубежом могут достичь 2 миллиардов долларов.

Эта цифра предполагает худший сценарий — если пользователи начнут массово покидать Telegram, следует из письма гендиректора Flexbby Андрея Прокофьева интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникли проблемы в работе в РФ.

Всего, по подсчетам Flexbby, из-за мер Роскомнадзора по блокировке Telegram пострадало около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У этих компаний отмечались сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов.

Потери в России

"По нашим оценкам, финансовые потери российского бизнеса от приостановки работы сервисов и бизнес-приложений в течение ближайшего месяца могут составить как минимум сумму в 1 миллиард долларов (более 60 миллиардов рублей)", - говорится в письме гендиректора Flexbby.

"Большую опасность для бизнеса при блокировке IP-адресов представляет собой уязвимость систем информационной безопасности. Блокировкой системы обновления программного обеспечения могут воспользоваться хакеры, что может вывести из строя всю IT-систему компаний", - отмечает Прокофьев.

Потери IT-компаний, которые приостановили заказную разработку чат-ботов (виртуальные помощники пользователей) для Telegram, эксперты оценили примерно в 40 миллионов долларов. Предприятия, которые ранее инвестировали в создание чат-ботов и использовали их, потеряют в целом 25 миллионов долларов.

"На сегодняшний день в России 15 миллионов пользователей Telegram, и порядка 0,1% - это существующие боты, то есть около 15 тысяч. Разработка одного бота обходится в среднем в 100 тысяч рублей. Таким образом, 1,5 миллиарда рублей потерянных денежных средств для существующих ботов, и 2,5 миллиарда рублей для тех, что находились в разработке у российских IT-компаний", - говорится в письме.

…и в мире

Совокупные годовые потери корпораций Google и Amazon от приостановки работоспособности облачных сервисов Flexbby оценивает в 240 миллионов долларов.

Еще 700 миллионов долларов Google недополучит от потери российской площадки для интернет-рекламы.

"Львиная доля убытков все же будет у Google, так как, помимо потерь в виде 40 миллионов долларов от облачного бизнес-хостинга, еще 700 миллионов долларов будут недополучены ввиду приостановки интернет-рекламы российских компаний на ее площадке. Мы исходили из того, что объем рынка интернет-рекламы в России – 100 миллиардов рублей в год, порядка 40% из них приходится на Google", - отмечается в письме.

Что делать?

Компания Flexbby предлагает интернет-омбудсмену создать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для решения проблем компаний, пострадавших от блокировок.

Представителям предпринимательского сообщества предлагается разработать поправки в действующее законодательство. Их ключевое содержание - не должно создаваться ситуаций, при которых "жизненно важные сервисы российского бизнеса будут блокироваться в одностороннем порядке".

Flexbby также предлагает бизнес-сообществу провести мониторинг и создать дополнительные стимулы для развития стартапов, предоставляющих альтернативные IT-сервисы и способствующих налаживанию работы пострадавших компаний.

"Считаем, что государство и бизнес должны создать и реализовать совместные эффективные меры, которые способствовали бы существенному изменению сложившейся ситуации. При повторении подобного в будущем, на наш взгляд, не должна пострадать ни одна российская компания", - говорится в письме.