На Роскомнадзор подали первый иск из-за последствий блокировки Telegram, ведомство отрицает

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Российский предприниматель через суд потребовал у Роскомнадзора 5 миллионов рублей из-за убытков, которые он, по его утверждению, понес из-за веерных блокировок сторонних сервисов Роскомнадзором в попытках ограничить доступ к Telegram, сообщил РИА Новости в пятницу представитель бизнесмена.

Это первый иск к ведомству из-за данной ситуации.

Подавший в суд бизнесмен Александр Вихарев руководит компанией, привлекающей инвестиции в коммерческую недвижимость. Из-за веерных блокировок сторонних ресурсов коммерсанту "поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании".

"Компания понесла потери в виде денежных средств в размере 5 миллионов рублей... Просим взыскать (эту сумму) … с Министерства финансов РФ и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологии и массовых коммуникаций в пользу ООО "Инвестори"", - сказано в иске.

Истец утверждает, что из-за попыток блокировки Telegram оказался заблокирован ряд серверов компании, размещенных на иностранном домене.

"Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах", - отмечает заявитель.

Копия иска в Арбитражный суд Москвы есть в распоряжении агентства, он уже зарегистрирован канцелярией суда, однако в картотеке на сайте еще не появился.

При этом неясно, проводилась ли техническая экспертиза по этому поводу, которая бы смогла подтвердить или опровергнуть утверждение, что проблемы с доступом к сайту связаны именно с действиями Роскомнадзора.

Комментируя сумму иска, гендиректор отметил, что она "в большей степени базируется на репутационных рисках, которые несет наша компания". "Любая жалоба пользователя, равно как и отсутствие возможности получить заявленный сервис наносит ущерб рыночному позиционированию", - заявил Вихарев, которого РИА Новости процитировал представитель компании.

Последний эпизод веерной блокировки сторонних ресурсов произошел минувшей ночью: ряду российских пользователей оказались недоступны "ВКонтакте", "Яндекс" YNDX, Twitter, Facebook FB и "Одноклассники". Наутро Роскомнадзор объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы".

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что процесс блокировки Telegram оказался сложнее, чем казалось ранее, но это не значит, что решение суда не надо исполнять. При этом он отметил, что работа по блокировке мессенджера не должна создавать помех другим сервисам.

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством. По его словам, предоставить ключи для расшифровки секретных чатов, действительно, технически нереально, но для открытых чатов – возможно.

Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.

При этом, ведомство отрицает информацию об иске. Роскомнадзор не получал поданный российским предпринимателем иск о взыскании убытков, понесенных из-за веерных блокировок сторонних сервисов при ограничении доступа к Telegram, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Иск в Роскомнадзор не поступал. В связи с этим предоставление комментариев считаем преждевременным", - сказали в пресс-службе.