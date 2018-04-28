Судом зарегистрирован первый иск к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram на 5 млн руб

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск петербургского ООО "Инвестори" к Роскомнадзору о взыскании 5 миллионов рублей убытков, которые, как утверждает истец, причинены ему попытками ведомства ограничить доступ к Telegram, следует из картотеки арбитражных дел. Это первый иск к Роскомнадзору из-за данной ситуации.

Иск поступил в арбитраж 27 апреля, к производству он пока не принят. Вторым ответчиком в иске указано министерство финансов России.

В материалах суда основания исковых требований пока не указаны, однако РИА Новости располагает копией иска. В нем говорится, что истец понес убытки из-за веерных блокировок сторонних сервисов Роскомнадзором в попытках ограничить доступ к Telegram.

Как пояснил РИА Новости представитель бизнесмена Александра Вихарева, руководителя компании "Инвестори", занимающейся привлечением инвестиций в коммерческую недвижимость, из-за веерных блокировок сторонних ресурсов коммерсанту "поступили жалобы от клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании".

В иске компания просит взыскать сумму своих потерь в размере 5 миллионов рублей с министерства финансов РФ и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Истец утверждает, что из-за попыток блокировки Telegram оказался заблокирован ряд серверов компании, размещенных на иностранном домене. Как отмечается в иске, "данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах".

Комментируя сумму иска, гендиректор отметил, что она "в большей степени базируется на репутационных рисках, которые несет наша компания". По его словам, "любая жалоба пользователя, равно как и отсутствие возможности получить заявленный сервис наносит ущерб рыночному позиционированию".

Роскомнадзор 27 апреля объяснил, что "кратковременное попадание в реестр отдельных IP-адресов" связано с "технологическими особенностями работы системы". Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что процесс блокировки Telegram оказался сложнее, чем казалось ранее, но это не значит, что решение суда не надо исполнять. При этом он отметил, что работа по блокировке мессенджера не должна создавать помех другим сервисам.

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством. Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.