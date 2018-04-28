Cтартап I-chain обещает снизить цену страховок на 40%, планирует привлечь $200 млн

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Российский стартап, разрабатывающий глобальную платформу для страхования I-chain, обещает снизить цену страховок на 30-40% за счет "уберизации" отрасли, использования блокчейна, искусственного интеллекта и big data.

Как рассказал гендиректор компании Юрий Мухин, онлайн-платформа I-chain соединит страховые компании, смежные бизнесы и потребителей – по аналогии с тем, как Uber соединяет таксопарки, индивидуальных водителей и пассажиров. Платформа предоставит своим партнерам встроенное программное обеспечение, которое автоматизирует все основные процессы работы страховых компаний, начиная с процедуры KYC, хранения информации о клиентах и их "страховых" историй, систем обработки обращений, и заканчивая системой управления рисками на основе искусственного интеллекта.

"Крупные компании тратят десятки и даже сотни миллионов рублей на создание собственного софта, являющегося инфраструктурой страхового бизнеса. Мы предлагаем воспользоваться нашими готовыми продуктами, причем, совершенно бесплатно. Для страховых компаний это позволит сократить огромную часть их расходов – в масштабах рынка это миллиарды рублей в год, - а для тех, кто решит строить страховой бизнес на платформе "с нуля", - получить бесплатный доступ к самым новым технологиям и инструментам", - отметил Мухин.

Потребители смогут приобретать страховые продукты через сайт, мобильное приложение, мессенджеры и другие каналы. На внутренней торговой площадке I-chain предприниматели смогут предлагать страховым компаниям свои продукты и услуги, например, организовать колл-центр на определенном языке или просто выступить аварийным комиссаром. Финансовые партнеры платформы смогут инвестировать в пулы рисков с высокой доходностью, из которых осуществляются страховые выплаты.

Для регистрации всех сделок и транзакций на платформе будет использоваться блокчейн. "Это, с одной стороны, обеспечит абсолютную прозрачность и позволит избежать ситуаций, когда страховой случай произошел, а компания-страховщик отказывается платить. С другой стороны, это упростит борьбу с мошенничеством в страховании, на которую компании сейчас тратят много ресурсов", - пояснил ИТ-партнер и автор идеи I-chain Сергей Чекрий.

I-chain будет бесплатным для партнеров и клиентов. При этом планируется взимать 0,5% от каждой транзакции, проведенной на платформе, для ее поддержания и развития. Компания рассчитывает работать по всему миру и приобретать на ключевых рынках страховые лицензии, чтобы дать возможность работать партнерам, не имеющим их.

Разработка прототипа I-chain заняла год, инвестиции составили 250 млн рублей. Стратегическим инвестором выступил владелец ГК "Фармацевт" Павел Прибылов. Данный проект заинтересовал его прежде всего именно социальной составляющей – дать человечеству глобальную удобную и бесплатную платформу страхования, сделать страхование доступным для тех, кому оно было недоступно ранее. Одним из партнеров проекта стал бывший топ-менеджер структур Олега Дерипаски Андрей Петрушинин.

В ближайшее время компания рассчитывает привлечь до $200 млн от инвесторов – через венчурное финансирование и краудфандинговую компанию. Средства предполагается направить на запуск полноценной версии платформы, глобальную маркетинговую кампанию и приобретение страховых лицензий.