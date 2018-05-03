Глава Минкомсвязи не исключил блокировки Viber вслед за Telegram

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Министр связи РФ Николай Никифоров в ответ на вопрос журналистов о возможных дальнейших действиях в отношении мессенджера Viber порекомендовал обратиться к Федеральной службе безопасности. Глава Минкомсвязи не исключил, что могут последовать аналогичные действия, как в отношении мессенджера Telegram.

"Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения их приказа о предоставлении ключей шифрования - это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, они могут также обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение", - сказал Никифоров.

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После блокировки Роскомнадзором ряда IP-адресов начались массовые жалобы на сбои от пользователей Viber. В компании тогда объясняли это тем, что мессенджер стал "заложником" ситуации с блокировкой Telegram Павла Дурова.

Позже советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил РИА Новости, что процесс блокировки Viber может аналогично истории с Telegram занять полгода от момента получения запроса со стороны ФСБ.

"Насколько я знаю, руководитель Viber заявил, что у них такая же система авторизации как у Telegram. Никифоров достаточно справедливо предположил, что если будет такой же процесс, у ФСБ будут такие же вопросы к Viber, а он не сможет выдать, то процедура будет точно такой же. Никто не знает (как долго может Viber не быть запрещенным - ред.). Насколько я знаю, процедура Павла Дурова (основателя Telegram - ред.) заняла от момента предъявления просьбы до решения суда примерно полгода. Но это если вопросы будут, по-моему, это логично", - сообщил Клименко.