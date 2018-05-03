Публичность Дурова поддержала непубличный сбор средств на Telegram

МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Мессенджер Telegram отказался проводить публичное размещение токенов (ICO) своей криптовалюты, сообщает агентство Bloomberg. По данным издания, одна из причин отказа заключается в том, что после непубличного сбора 1,7 миллиарда долларов мессенджер больше не нуждается в средствах, другая причина – боязнь ужесточения регуляторного давления на рынок криптовалют.

Вероятнее всего, обе причины повлияли на решение мессенджера отказаться от ICO, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Telegram успешно провел частное размещение, собрав даже больше денег, чем ему необходимо, теперь публичное размещение ему в общем-то не нужно. На исход предпродаж повлияли и репутация создателя мессенджера Павла Дурова и частично блокировки в России и Иране.

На данный момент собранных средств приложению хватит и для текущего развития, и для разработки новых направлений работы, считают эксперты.

Причина отказа

На отказ от ICO повлияло сочетание сложившихся факторов в виде собранных средств и потенциального ужесточения крипторынка, а также репутации самого Дурова, считает генеральный директор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов. "Повлияло сочетание тех и других причин, поскольку бизнес-команда должна учитывать все факторы. Сейчас финансовая ситуация абсолютно некритична для Telegram, поэтому, видимо, руководство выбрало менее рискованный вариант развития", - говорит он.

По мнению директора Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсения Щельцина, истинная причина отказа может быть связана с нежеланием мессенджера попадать под какие-либо санкции зарубежных регуляторов в случае, если будет резко ужесточаться правовое регулирование криптосферы.

По его словам, сложно точно сказать, на что пойдут собранные средства, однако их уже "собрано гораздо больше, чем надо" на развитие мессенджера. Эксперт считает правильным, что Telegram решил собирать средства через квалифицированных инвесторов, так как они уже мотивированы, их проще убедить в финансировании проекта, а также они готовы вкладывать намного больше денег. "Это гораздо удобнее, чем собирать с неквалифицированных инвесторов, так как инвесторы уже мотивированы принять участие в краудинвестинге", - поясняет он.

Поэтому отказаться от публичного краудсейла (финансирование проекта неквалифицированными инвесторами – прим.) в пользу закрытой предпрадажи было вполне правильно, считает он.

Противоречивая блокировка

В апреле Telegram запретили сразу в России и Иране. При этом в РФ, несмотря на запрет, приложение продолжает работать.

По мнению Анкилова, блокировка в России крайне слабо повлияла на ICO мессенджера и решения, связанные с ним, так как Россия – не такой большой регион работы для Telegram. Гораздо более сильное влияние оказала блокировка в Иране, однако, по словам Анкилова, и от этого есть плюсы. "Это плохие новости, но они не радикальны для них, так как, с другой стороны, это хороший пиар, так что эта блокировка – не катастрофа. Уверен, они смогут развиваться", - полагает эксперт.

По мнению Щельцина, блокировка мессенджера в Иране и России повлияла на высокий сбор средств на предпродаже. "Думаю, обязательно, этот факт повлиял. Удалось собрать средства чисто за счет визуальной независимости", - замечает он.

На что хватит денег

В марте Telegram вышел с заявлением, что намерен направить собранные в результате закрытых предпродаж токенов на разработку блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), обслуживания самого мессенджера и для других целей. При этом отмечалось, что эмитент может организовать еще одно или несколько размещений токенов.

По мнению Анкилова, собранных средств более чем достаточно для текущего развития мессенджера и для развития новых направлений. "Привлекательность таких компаний, как Telegram, Google, Facebook в том, что невозможно точно предсказать развитие этих ресурсов, так как они и формируют это развитие", - считает он.

При этом Щельцин уточняет, что крупные инвесторы, как правило, заключают договоры опционов, чтобы сразу не вкладывать свои средства в проект, а сделать это через какое-то время в случае успеха, в то время как средние и мелкие инвесторы вкладывают реальные деньги "на свой страх и риск". "Может появиться новый удобный продукт для разработчиков IT-систем, однако не думаю, что после сбора этих средств, мы получим какой-то новый сверхпродукт", - полагает он.

По его мнению, будущее Telegram зависит от действий конкурентов. "Сейчас тот переломный момент, когда может получиться гибкий новый продукт, как у Telegram, так и у конкурентов, множество функционала еще не реализовано, так что каждый из разработчиков способен открыть миру что-то большое и полезное", - заключает он.