Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов за доступ к Telegram, будет работать дальше

МОСКВА, 3 мар, ПРАЙМ. Роскомнадзор заблокировал 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, предоставлявших доступ к Telegram, заявил журналистам замглавы ведомства Вадим Субботин. "В настоящее время их 50", — сказал он.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в РФ.

При этом, Роскомнадзор не исключает блокировки IP-адресов еще 15 иностранных хостинг-провайдеров, если они продолжат предоставлять свои IP-адреса мессенджеру Telegram для работы на территории РФ, заявил Субботин.

"Мы сейчас ведем переговоры более чем с 15 хостинг-провайдерами, пока не блокируя подсети. Там они достаточно мелкие, я не уверен, что там есть какие-то серьезные социально значимые ресурсы... Но честно обещать, что мы не заблокируем подсети этих иностранных хостинг-провайдеров в случае, если они так же будут отказываться идти навстречу российскому законодательству, я сейчас не могу", - сказал Субботин.

Субботин уточнил журналистам, что речь идет исключительно о зарубежных хостинг-провайдерах из разных стран.

Он напомнил, что Роскомнадзор разблокировал три подсети, отметив, что ведомство намерено продолжить работу в этом направлении. "Как вы знаете, мы не только заблокировали порядка 70 подсетей, мы еще разблокировали три достаточно крупные подсети - это более 3 миллионов IP-адресов - в эту субботу", - сказал Субботин.

"Мы находимся в диалоге с хостинг-провайдерами, которым эти подсети принадлежат. Мы постоянно мониторим их (подсети - ред.) Как только мы увидим, что мы можем их разблокировать, мы их разблокируем. Для нас это приоритетная задача", - сказал замглавы ведомства.

Роскомнадзор делает все, чтобы убрать все неудобства от блокировки подсетей для российского бизнеса, добавил он.

Субботин также отметил, что предпосылок для блокировки мессенджера Viber в России пока нет. "Сейчас пока по Viber никаких предпосылок по блокировке нет", — сказал он.

Он пояснил, что под блокировку может попасть любой сервис, включенный в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), не исполняющий требования, предусмотренные законодательством.

"У нас закон, какой есть. Как вы видели на примере Telegram, любой мессенджер, любая площадка, которая является ОРИ и не дает те данные, которые необходимо дать по закону ФСБ, может попасть под блокировку", — сказал замглавы Роскомнадзора. Однако Viber пока не включен в реестр ОРИ.