Экспертное мнение: Создание СП с "Ростехом" и ГПБ выгодно "Мегафону", снизит его долг

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Создание совместного предприятия (СП) с "Ростехом", Газпромбанком и USM Holdings, в которое "Мегафон" MFON передаст часть принадлежащих ему акций Mail.Ru Group, выгодно сотовому оператору, позволить снизить его долговую нагрузку, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Во вторник "Мегафон" сообщил о создании с Газпромбанком, "Ростехом" и USM Holdings совместного предприятия "МФ технологии" (МФТ) для развития цифровых услуг и реализации проектов в сфере цифровой экономики. По условиям сделки, оператор внесет в МФТ 11,5 миллиона принадлежащих ему акций класса "А" Mail.Ru Group, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов.

Сейчас акционером МФТ является 100-процентная дочерняя компания "Мегафона" - Lefbord Investment Limited (Lefbord). Газпромбанк приобретет у Leftbord 35% акций МФТ, USM - 9%, а "Ростех" - 11%. В результате сделки, у Lefbord остается 45% акций. В рамках сделки 100% акций МФТ были оценены в 450 миллионов долларов. В результате продажи акций "Мегафон" получит 247,5 миллиона долларов до учета налогов, что поможет сократить долговую нагрузку компании.

В феврале 2017 года оператор приобрел 63,8% голосующих акций Mail.ru Group (15,2% акций уставного капитала) за 740 миллионов долларов. В прямом владении у "Мегафона" остаются 21,94 миллиона обыкновенных акций, составляющих 10% экономической доли Mail.ru. В настоящее время "Мегафон" не планирует продавать этот пакет.

"В феврале прошлого годы мы купили 63,8% голосующих акций Mail.ru Group. Больше чем год мы занимались извлечением синергии. В чем-то мы достигли хороших успехов, где-то не получилось – явный пример VK Mobile (виртуальный оператор был запущен в июле 2017 года, закрыт весной 2018 года – ред.). Мы подумали, что синергия между "Мегафоном" и Mail.ru Group станет существенно более ценной в широком составе участников. Поэтому мы приняли решение привлечь партнеров", - сказал РИА Новости операционный директор "Мегафона" Геворк Вермишян.

СДЕЛКА ВЫГОДНА

Аналитики в целом считают, что сделка благоприятна для "Мегафона".

"Для "Мегафона", я считаю, сделка выгодна, потому что он фактически продает часть своего пакета в Mail.ru Group по цене выше рынка, поэтому он, наверно, выиграет. Не то, чтобы это очень большой выигрыш, но в принципе он есть. Немного снижается долговая нагрузка", - сказал аналитик "Уралсиб Кэпитал" Константин Белов.

Он напомнил, что ранее совет директоров "Мегафона" рекомендовал не выплачивать дивиденды и отметил, что снижение долговой нагрузки дает надежду на выплаты в будущем. "Снижение долговой нагрузки повышает шансы на то, что когда-нибудь компания все-таки может вернуться к привлекательным дивидендам. Так что глобально это хорошо. Но эффект не такой очень сильный, чтобы как-то инвесторов воодушевить", - сказал Белов.

С ним согласен аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. "С одной стороны, снижение долговой нагрузки не очень значительное. Но с другой стороны, с учетом того, что в компании говорили, что долговая нагрузка высокая и что один из главных приоритетов – это его снижение. Это может быть воспринято как сигнал, что в будущем они восстановят дивидендные выплаты", - сказал Либин.

Аналитик "Открытия Брокер" Тимур Нигматуллин считает, что "Мегафон" получит ряд выгод от продажи акций Mail.Ru Group. "Поскольку ранее голосующая и экономическая доли "Мегафона" в Mail.Ru Group сильно различались, это фактически делало невозможным создание совместных продуктов. Скорее всего, подобная сложная структура собственности вынудила ранее отказаться от создания классического виртуального оператора с "ВКонтакте" и использовать неэффективную схему брендирования. С точки зрения "Мегафона" перепродажа акций позволит существенно снизить долговую нагрузку", – сказал Нигматуллин.

"Третьим аспектом сделки может стать эффективное снижение риска подпадания под санкции компании Mail.Ru Group. После завершения цепочки сделок с МФТ, основным акционером Mail Ru Group станет южноафриканский медиахолдинг Naspers, владеющий 27,6% акций через Mail Investment Company. Очевидно, что в таком виде к компании нельзя будет применять санкции по аналогии с "Русалом", что актуально, в том числе, с учетом фокуса на глобальной экспансии", - полагает Нигматуллин.

"Мы считаем новость позитивной. СП поможет "Мегафону" снизить долговую нагрузку и частично компенсировать инвестиции в группу Mail.ru, которая была приобретена за 740 миллионов долларов. Создание СП будет также благоприятно для группы Mail.ru, поскольку она получит доступ к кредитным ресурсам Газпромбанка и сможет укрепить свой бизнес-портфель с помощью перспективных услуг электронного банкинга", - говорится в комментарии "Атона".

Белов из "Уралсиба" добавил, что сделка отражает тот факт, что то сотрудничество, о котором говорилось при покупке "Мегафоном" акций Mail.ru, в крупном масштабе фактически не состоялось. "Видимо, основные акционеры хотят развивать свои цифровые проекты в дальнейшем не на основе "Мегафона", а отдельно. А "Мегафон" при этом останется телеком-оператором", - рассуждает Белов.

Партнер компании "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов полагает, что создание СП поможет "Мегафону" расширить спектр оказываемых услуг. "Оператор сегодня не может оставаться просто поставщиком услуг связи, и для "Мегафона" это еще один шаг к тому, чтобы стать провайдером комплексного ИКТ-решения, включающего еще и продукты сферы финтех. В идеале клиент сможет из одного окна получать сервисы и решения, закрывающие все его телеком-, ИТ-потребности и задачи управления финансами", - сказал Анкилов.

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕОПРЕДЕЛЕННЫ

Аналитики затрудняются давать оценки перспектив нового СП.

"Рано об этом говорить. Вопрос в том, что они именно будут делать, на каких рынках присутствовать, какие проекты реализовывать, какие будут инвестиции. Пока СП – это просто компания, в которой есть некий пакет акций Mail.ru Group, который дает право контроля, но больше там ничего пока нет. Надо хотя бы понимать, о каких рынках идет речь", - сказал Белов из "Уралсиба".

Синергия от совместного развития цифровых проектов между Mail.ru, Газпромбанком и "Ростехом" пока выглядит неопределенно. В то же время сделка отчасти размывает контроль "Мегафона" над Mail.ru, что создает риски для миноритариев", - отмечается в комментарии БКС.

"Для всех участников СП это эксперимент, невозможно предсказать, насколько успешной будет реализация. Но это направление, в котором развивается зарождающийся рынок информационно-коммуникационных финансовых технологий. Этим путем идут и другие операторы, и думаю, мы будем слышать еще много подобных новостей", - сказал Анкилов.

Он отметил, что ведущие российские операторы давно работают с финансовыми сервисами, а банки все активнее используют технологии связи и даже сами становятся операторами. Однако доля подобных непрофильных бизнесов у них невысока. "Одна из ключевых причин - ограниченные возможности по выделению на такое направление достаточного количество ресурсов, в первую очередь - людских, экспертных", - говорит Анкилов.

"Объединение на базе СП - возможное решение проблемы. У "Мегафона" - огромная абонентская база, треть населения страны, которую компания хорошо знает, и к которой имеет прямой доступ. У Газпромбанка - знание финансовых продуктов. "Ростех" - ИТ-поддержка", - рассуждает аналитик.