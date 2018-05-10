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ВЭБ и ИБР создают фонд на $100 млн для поддержки высоких технологий


Технологии / Финансы / Банки

КАЗАНЬ, 10 мая - ПРАЙМ. ВЭБ и Исламский банк развития (ИБР) создают фонд объемом 100 миллионов долларов для поддержки высокотехноличных отраслей, сообщил журналистам глава Внешэкономбанка Сергей Горьков на Х международном экономическом саммите "Россия - исламский мир: KazanSummit 2018".

"Мы и Исламский банк развития создаем фонд в размере пока 100 миллионов долларов. Фонд будет направлен на поддержку именно проектов в высокотехнологичной сфере", - сказал он.

Ранее в четверг Горьков также сообщил, что объем бизнеса ВЭБа со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС) составляет почти 3 миллиарда долларов, а новая стратегия развития Внешэкономбанка предполагает ориентацию на Ближний Восток и страны исламского мира.

Внешэкономбанк и группа Исламского банка развития (Islamic Development Bank Group) заключили меморандум о взаимопонимании в 2016 году.

Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере организации совместного финансирования инвестиционных проектов, поддержки экспортно-импортных операций между странами, обмениваться опытом в области исламских финансов.

Реализация меморандума должна способствовать продвижению интересов Внешэкономбанка в странах ОИС, а также привлечению финансирования для Внешэкономбанка на исламских рынках капитала.

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