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Суд оставил без движения жалобу на немедленную блокировку Telegram


Технологии

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Жалоба на немедленное исполнение решения о блокировке Telegram оставлена Таганским судом Москвы без движения, до 4 июня защите предложили исправить недостатки, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

О каких именно процессуальных недостатках идет речь, пока не уточняется.

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"В Таганский районный суд Москвы поступила частная жалоба представителя заинтересованного лица Telegram Messenger Limited Liability Partnership… Cудья пришел к выводу, что она подлежит оставлению без движения, представлен срок для исправления недостатков в срок до 4 июня", — сказала Сухинина.

По словам пресс-секретаря, если заявитель не согласен с решением суда, ему надлежит представить в суд апелляционную жалобу по числу лиц, участвующих в деле, приложив документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

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