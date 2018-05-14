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Xerox отказалась от сделки с японской Fujifilm стоимостью $6,1 млрд


Технологии

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Американская компания Xerox отказалась от сделки по слиянию с совместным предприятием (СП) Xerox и Fujifilm - Fuji Xerox - после соглашения со своими инвесторами, говорится в сообщении американской компании.

В январе текущего года планировалось, что Xerox и Fuji Xerox проведут слияние, после которого доля Xerox будет составлять 49,9% объединенной компании, а Fujifilm будет принадлежать 50,1%. Предполагалось, что стоимость сделки составит 6,1 миллиарда долларов.

Отказ от сделки последовал после достижения соглашения компанией Xerox с двумя своими крупными акционерами - Карлом Айканом и Дарвином Дисоном, которые вместе владеют около 15% акций Xerox. Эти акционеры выступали против сделки по слиянию фирмы с Fuji Xerox.

В результате достигнутого соглашения с акционерами главный исполнительный директор Xerox Джефф Якобсон (Jeff Jacobson) уйдет в отставку, а его место займет Джон Висентин (John Visentin). Председателем совета директоров компании станет Кит Коцца (Keith Cozza), который в настоящее время является главным исполнительным директором инвестиционной фирмы Icahn Enterprises, принадлежащей Айкану.

Fuji Xerox - совместное предприятие Xerox и Fujifilm, в которой американская компания владеет 25%, а японская - 75% долей. В компании работают около 47 тысяч человек. Компания производит принтеры и копиры в основном для Азиатского-Тихоокеанского региона.

Корпорация Xerox Corp. была основана в 1906 году в Рочестере (штат Нью-Йорк, США). Специализируется на разработке технологий в области печати и управления документами. Стала первой компанией, наладившей массовый выпуск копировальных аппаратов собственной конструкции.

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