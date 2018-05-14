Затраты VEON на реализацию закона Яровой составят 45 млрд рублей на 5 лет

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. VEON Ltd. (ранее - Vimpelcom Ltd.), владеющая российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), оценила расходы на реализацию "пакета Яровой" в 45 миллиардов рублей на 5 лет, из которых примерно 6 миллиардов планируется потратить в 2018 финансовом году, сообщила компания.

"Нынешняя наиболее точная оценка расходов на реализацию закона Яровой составляет 45 миллиардов рублей на 5 лет, из которых примерно 6 миллиардов - в 2018 финансовом году", - говорится в отчете компании.

Пакет антитеррористических законов, подписанный президентом РФ в июле 2016 года (так называемый "пакет Яровой"), обязывает операторов связи и интернет-компании до полугода хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото-, видео- и звуковые файлы, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб.

В апреле правительство РФ утвердило правила хранения операторами связи пользовательского трафика по "пакету Яровой". Так, с 1 октября компании должны будут в полном объеме хранить трафик за последние 30 суток в течение 6 месяцев, а далее в течение пяти лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.