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Минфин: РФ является крупнейшим рынком ICO


Технологии

МОСКВА, 16 мая - ПРАЙМ. Россия является крупнейшим рынком по привлечению средств через ICO (публичное размещение токенов), заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

"Ситуация такая, что Россия является крупнейшим рынком по привлечению ICO. Мы про это узнаем, читая из газет", - отметил он в ходе выступления на заседании комитета по финрынку в Госдуме.

В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен. В марте в Думу были внесены два законопроекта, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок. Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.

В среду в Госдуме перед первым чтением рассматривались законопроекты о цифровых финансовых активах, а также о привлечении инвестиций через инвестплатформы, о цифровых правах, об ограничении процентных ставок по микрозаймам.

По словам Моисеева, в ходе обсуждения законопроекта "О цифровых финансовых активах" необходимо установить "рамки и закрепить формат". Слишком "жесткое регулирование", по его словам, может привести к тому, что "мы не увидим ни один ICO". "Это сдерживает нас от более жесткого регулирования", - заключил он.

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