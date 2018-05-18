МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ряд пользователей Facebook столкнулись со сбоями в работе сервиса, следует из данных интернет-портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.

Согласно данным Downdetector, технические неполадки в соцсетях в основном наблюдаются в России и странах Северной Европы.

Так, с полным сбоем работы Facebook в пятницу днем столкнулись 52% пользователей, у 32% пользователей — проблемы со входом в соцсеть, 15% испытывают трудности с загрузкой изображений.

Кроме того, пользователи Instagram — соцсети для обмена фотографиями и видеозаписями — также сообщили о сбоях в работе. Пользователи жаловались на невозможность зайти на сайт и обновить приложение.