МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович избран сопредседателем совета фонда "Сколково", сообщает в пятницу фонд.

"Сегодня состоялось заседание совета фонда "Сколково", в повестку дня которого был вынесен единственный вопрос — избрание сопредседателя совета фонда. Им стал председатель Попечительского совета Сколковского института науки и технологий Аркадий Дворкович. Теперь совместно с Виктором Вексельбергом он станет определять основные стратегические векторы развития Фонда "Сколково", — говорится в сообщении фонда.

"Я очень рад, что теперь Аркадий Владимирович (Дворкович — ред.) приходит в нашу команду, если можно так выразиться, на позицию играющего тренера и сможет принять участие не только в формировании наших дальнейших амбициозных планов, но и в их реализации на практике", — приводит пресс-служба фонда слова Вексельберга, который также является сопредседателем совета "Сколково".