МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. "Ростелеком" приобретает 100% разработчика решений в сфере информационной безопасности Solar Security за 1,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Сделка позволит нам сильно продвинуться на этом рынке, "Ростелеком" становится лидером на рынке", — сказал он.

Первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко сказал, что совокупная доля компаний на рынке в результате сделки составит 70-80%.

"Это приобретение — важный этап в развитии национального лидера в области кибербезопасности", — отметил он.

Solar Security станет "дочкой" "Ростелекома". Глава Solar Security Игорь Ляпунов останется в команде и станет вице-президентом "Ростелекома".