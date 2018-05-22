МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Обход санкций Запада против России не является целью законопроекта о регулировании криптовалют, но он создает такую возможность, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Обход санкций не является целью (законопроекта о регулировании криптовалют – ред.), но это возможно совершенно точно. Здесь в первую очередь можно говорить про юрисдикции, которые затруднены в привлечении средств. Это Республика Крым в первую очередь и город Севастополь. Если кто-то хочет там открыть кафе, то человеку тяжело найти дешёвые деньги, а проведение ICO, по сути, закрывает эту проблему", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен. В марте в Думу были внесены два законопроекта, которые, как предполагается, будут регулировать новый рынок. Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ.