МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Социальная сеть Facebook предложит ряд новых инструментов для контроля пользователя над персональными данными в сети, в том числе возможность очистки истории данных, привязанных к конкретному аккаунту, сообщил глава сети Марк Цукерберг.

"Мы работаем, чтобы обеспечить людям еще больше контроля в дополнение к общему регламенту по защите данных (GDPR, — общие правила регулирования защиты данных в ЕС — ред.).. мы предложим новые инструменты… предложим возможность очистки истории данных аккаунта в сети", — сказал он, выступая в Европарламенте в Брюсселе.

Цукерберг также заявил, что его компания использует технологию искусственного интеллекта (AI), чтобы удалять фейковые аккаунты, ответственные за значительную часть ложных новостей и дезинформации на Facebook.

"В преддверии выборов президента Франции в 2017 году наши системы обнаружили и уничтожили более 30 тысяч поддельных страниц", — заявил Цукерберг.

Европарламент пригласил Цукерберга в Брюссель, чтобы он лично ответил на вопросы глав фракции ассамблеи в связи с расследованием масштабов утечек из Facebook персональных данных граждан Евросоюза, которое было начато в связи со скандалом вокруг деятельности британской маркетинговой компании Cambridge Analytica. В ЕС хотят знать, не использовались ли данные пользователей Facebook в ходе президентских выборов в США и во время референдума по выходу Великобритании из ЕС.