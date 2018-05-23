МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев приобрел 40 тысяч глобальных депозитарных расписок (ГДР) примерно за 1,074 миллиона долларов, свидетельствует сообщение компании.

Согласно сообщению, средняя цена одной ГДР составила 26,84 доллара. По состоянию на 31 декабря 2017 года всего было выпущено 220,082 миллиона акций. Таким образом, топ-менеджер приобрел примерно 0,018% обращающихся акций компании.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты и мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ. Компании также принадлежат соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте" и разработчик мобильных игр Pixonic. "Мегафон" владеет 15,2% компании, южноафриканская медиагруппа Naspers через свою холдинговую компанию MIH — 27,6%, китайской Tencent принадлежит 7,4%. Сооснователь и председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин владеет 1,05% компании.