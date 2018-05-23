МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в первом квартале 2018 года снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,081 миллиарда рублей, сообщила компания.

Скорректированная чистая выручка выросла на 41% — до 4,099 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 1,45 миллиарда рублей, снизившись на 5%.

Компания прогнозирует рост общей скорректированной чистой выручки в 2018 году на 15-20% по сравнению с 2017 годом. В четвертом квартале Qiwi прогнозировала рост показателя на 12-16%. В то же время Qiwi отмечает, что снижение скорректированной чистой прибыли по итогам текущего года может составить до 10%. При этом компания допускает, что скорректированная чистая прибыль в текущем году может не измениться по сравнению с 2017 годом.

"Я хотел бы подчеркнуть продолжающийся рост нашего основного сегмента платежных услуг, который продемонстрировал в первом квартале 2018 года рост чистой выручки на 26% и увеличение чистой прибыли на 27%, что обусловлено развитием нашей платежной инфраструктуры, внедрением новых проектов и долговременной тенденцией к цифровизации платежей на наших ключевых рынках", — приводятся в релизе слова главы компании Сергея Солонина.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО "Киви кошелек", QIPS LLC, ЗАО "Киви банк", ООО "Киви провайдер платежных сервисов", 70% системы денежных переводов Contact. Компания провела IPO на NASDAQ в мае 2013 года, а в октябре 2013 года и в мае 2014 года — вторичные размещения.