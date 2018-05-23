МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Выручка МТС по МСФО в первом квартале 2018 года выросла на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 107,9 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Выручка в РФ выросла на 4%, до 101,1 миллиарда рублей. Рост выручки компания объясняет улучшением рыночной конъюнктуры, повышением спроса на услуги передачи данных, ростом проникновения цифровых услуг и увеличением продаж телефонов и оборудования.

Чистая прибыль МТС увеличилась на 23,6% — до 15,4 миллиарда рублей. Скорректированный показатель OIBDA вырос на 24,6% — до 52,1 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA выросла до 48,3% с 40%.

Чистый долг компании по состоянию на 31 марта 2018 года составил 204,1 миллиарда рублей (на конец 2017 года — 216,2 миллиарда рублей). Капзатраты в январе-марте 2018 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 50%, до 16,7 миллиарда рублей.

Число мобильных абонентов на конец первого квартала 2018 года составило 106,2 миллиона (в четвертом квартале прошлого года — 106,5 миллиона абонентов).