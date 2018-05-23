МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Идею ограничить работу сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com не поддерживают ни Ростуризм, ни Минкультуры России. С соответствующими заявлениями они выступили в среду, после того как в СМИ появилась информация об открытом письме руководителя одного из российских туроператоров в министерство культуры с призывом рассмотреть возможности включения Booking Holdings в пакет российских контрсанкций.

В Минкультуры пояснили, что запрос, который ведомство направило в Ростуризм по этому поводу, носит технический характер и работе сервиса в России ничего не угрожает. В Российском союзе туриндустрии также считают, что Booking.com вряд ли заблокируют в России, но он должен работать в едином с российскими туроператорами правовом поле.

Нидерландская Booking Holdings принадлежит американской компании Priceline Group. Сервис Booking.com предоставляет услуги бронирования отелей, жилья и проката автомобилей в 228 странах и территориях по всему миру.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Ранее в СМИ появилась информация об открытом письме руководителя одного из российских туроператоров в федеральное министерство культуры с призывом рассмотреть возможности включения в пакет российских контрсанкций Booking Holdings (агрегатор гостиничных номеров Booking.com).

В Ростуризме РИА Новости сообщили, что ведомство должно по поручению Минкультуры рассмотреть предложение по запрету деятельности Booking.com на территории России и представить свою позицию по этому вопросу до 4 июня.

МИНКУЛЬТУРЫ ПРОТИВ БЛОКИРОВКИ

В министерстве культуры, комментируя ситуацию, заявили, что категорически против блокировки Booking.com.

Как сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на директора департамента туризма и региональной политики Ольгу Ярилову, запрос в Ростуризм, который направило ведомство по этому вопросу, носит технический характер, поэтому работе сервиса на территории России ничего не угрожает.

"Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе", — сказала Ярилова.

По ее словам, в министерство поступило обращение руководителя группы компаний "Свой туристический сервис" С. М. Войтовича с предложением инициировать ограничение действия данного сервиса на территории России.

"В точном соответствии с федеральным законом… а также типовым регламентом взаимодействия федеральных органов исполнительной власти… Минкультуры России направило в профильное ведомство (Ростуризм) указанное обращение гражданина с целью подготовки ответа. Это абсолютно стандартная процедура, которая носит технический характер", — пояснила она.

Ярилова добавила, что ничто не угрожает работе Booking.com на территории России.

РОСТУРИЗМ ТОЖЕ ПРОТИВ ОГРАНИЧЕНИЙ

Предложение по ограничению работы Booking.com на территории России не нашло поддержки и в Ростуризме.

"Ростуризм не поддерживает предложение по ограничению действия данного сервиса на территории России, поскольку он востребован российскими гражданами, которые активно пользуются его возможностями для организации самостоятельных турпоездок по стране и за рубеж", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там также отмечается, что Федеральное агентство по туризму не имеет полномочий по запрету на использование Booking.com и планов по какому-либо регулированию его деятельности.

РСТ — ЗА ЕДИНОЕ ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Еще до того, как появились соответствующие комментарии Ростуризма и Минкультуры, в Российском союзе туриндустрии отметили, что Booking.com вряд ли заблокируют, но он должен работать в едином с российскими туроператорами правовом поле.

"Мне неизвестно ничего об этом (поручении Минкультуры). Точно хотелось бы, чтобы Booking.com работал в том же поле, что и туроператоры, по крайней мере в юридическом, правовом. Я как руководитель регионального совета РСТ знаю, что у бизнеса есть вопросы к Booking.com. Получается, что на одной рыночной поляне правила другие", — рассказала РИА Новости вице-президент ассоциации Ольга Санаева.

По ее мнению, работу Booking.com необходимо привести в соответствие с российскими правовыми нормами.

"Не думаю, что заблокируют, это удобно для потребителя. Наверное, должны просто привести в соответствие с нормативами российскими, скорее так", — считает она.

В ГОСДУМЕ ПРОТИВ ЗАПРЕТОВ

Глава комитета Госдумы по туризму Михаил Дегтярев (ЛДПР) заявил, что не поддерживает инициативу ограничить работу Booking.com в России, поскольку сервис популярен среди россиян и способствует росту турпотока.

"К инициативе ограничить работу Booking.com я отношусь отрицательно. Применение запретов в данном случае неправильно… Booking.com, хоть и является иностранной компанией, зарегистрированной в Нидерландах, оказывает услуги, в том числе и нашим гражданам. В 2016 году мы приняли закон, в соответствии с которым все работающие на территории России электронные сервисы с 1 января 2017 года обязаны уплачивать налоги", — заявил Дегтярев журналистам.

Он добавил, что "сервис удобен для граждан и способствует росту турпотока" и приносит деньги в бюджет через НДС.

Дегтярев в то же время считает, что в России есть все условия для создания собственного сервиса, а заниматься этим вопросом должен Ростуризм.