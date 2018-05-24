МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Бренд американской компании Apple в восьмой раз подряд стал самым дорогим среди мировых марок в текущем 2018 году по версии журнала Forbes.

Отмечается, что стоимость бренда за год выросла на 8% и составила $182,8 млрд.

В первую пятерку самых дорогих брендов в мире также вошли компании Google, Microsoft, Facebook и Amazon.

Google оценили в $132,1 млрд (рост к прошлому году — 30%). Бренд Microsoft подорожал на 21% — до $104,8 млрд. Facebook вырос в цене до $94,8 млрд, Amazon — до $70,9 млрд.

Журнал Forbes при составлении рейтинга ориентировался на годовую выручку компаний, вычитая коэффициент, отражающий "роль бренда в своей индустрии".

Примечательно то, что издание включило в список только те бренды, которые осуществляют свою деятельность на территории США: 54 компании из 100, попавших в рейтинг, американские.