МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Американская криптобиржа Coinbase приобретает платформу Paradex, говорится в сообщении биржи.

Платформа Paradex позволит пользователям биржи Coinbase торговать сотнями токенов напрямую из своих кошельков, отмечается в сообщении. Эта сделка укрепляет приверженность биржи к инвестициям в децентрализованную структуру и внимание на международную торговлю криптовалютами, пишет Coinbase.

Как сообщается на сайте Paradex, их приложение будет временно недоступно в связи с интеграцией с Coinbase. Сроки технических работ, а также условия сделки ее участники не уточняют.

Американская биржа критовалют Coinbase основана в 2011 году. Штаб-квартира расположена в Сан-Франциско, штат Калифорния. Сейчас на платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.