МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Netflix Inc. догнала по рыночной стоимости Walt Disney и Comcast. Это в очередной раз доказывает, что инвесторы по-прежнему верят в ряд технологических и интернет-компаний, которые долгое время поддерживали рынок в целом, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jоnes.

Капитализация Netflix на момент завершения торгов в пятницу составляла 152,7 млрд долларов. Таким образом, компания впервые опередила Disney по рыночной стоимости, рассчитанной исходя из цены закрытия. В четверг ее стоимость превысила стоимость Disney исходя из внутридневной цены акций. В среду Netflix опередила по рыночной стоимости Comcast. Disney оценивается в 152,3 млрд долларов, а Comcast – в 146,1 млрд долларов. Эта веха, достигнутая Netflix, подчеркивает интерес инвесторов к акциям быстро растущих компаний, которые, как они считают, радикально изменят свои отрасли. Этот же тренд можно наблюдать на примере Amazon.com и розничного сектора.

Согласно FactSet, мультипликатор цена/прибыль Netflix составляет около 98, исходя из прогнозов по прибыли за следующие 12 месяцев. У Disney это значение составляет 14, а у Comcast – 12. Расчетный мультипликатор для индекса S&P 500 составляет 16.

Акции Netflix на прошлой неделе подросли на 8,4% — до 351,29 доллара после того, как компания заключила многолетнее соглашение о производстве контента с экс-президентом США Бараком Обамой и бывшей первой леди Мишель Обамой. Акции прибавили с начала 2018 года 83%, став явными лидерами в составе S&P 500. Бумаги XL Group Ltd., занимающей второе место, подорожали на 58%.

Между тем акции Disney и Comcast подешевели на прошлой неделе, в то время как Comcast стала активнее угрожать сорвать мегасделку Disney по покупке большей части развлекательных активов 21st Century Fox.

Несмотря на беспокойство по поводу более жесткого регулирования и высоких оценок, акции фаворитов рынка восстановились после недавнего периода турбулентности. Даже бумаги Facebook <FB>, которая столкнулась со скандалами вокруг недостоверных новостей и конфиденциальности данных, прибавили за прошедший месяц 16%. Акции Apple <AAPL> подросли на 15%, Amazon – на 10%.

Похоже, что рынок получил предупреждающий сигнал, но никто не обратил на него внимания, – указал Джим Полсен, главный стратег по инвестициям в Leuthold Group. – Это не повлияло на стремление инвесторов вкладывать в эти компании".