МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Мошенники в преддверии чемпионата мира по футболу в России используют фишинг и предлагают не только поддельные билеты на матчи, но и дешевые перелеты и жилье, следует из исследования "Лаборатории Касперского" (Kaspersky Lab).

Фишинг — создание злоумышленниками поддельных страниц известных платежных сервисов, копирование легитимных сайтов онлайн-магазинов, создание полностью фальшивых интернет-магазинов с целью присвоить денежные средства. Всего с начала 2018 года компания предотвратила порядка 15 тысяч попыток перехода пользователей на фишинговые сайты, так или иначе связанные с FIFA и чемпионатом мира по футболу.

Согласно статистике "Лаборатории", наиболее заметный рост количества фишинговых ресурсов происходил в периоды продажи билетов на матчи. А в конце мая компания зафиксировала распространение фишинга с предложениями дешёвых перелётов от известных авиакомпаний. Кроме того, в дополнение к этому появились розыгрыши билетов на самолёты якобы от имени авиаперевозчиков. Аналитики предупреждают о появлении в ближайшее время ещё и поддельных сайтов и рассылок "с выгодными предложениями" от популярных сервисов бронирования жилья.

Эксперты компании также обнаружили в интернете сотни фишинговых доменов, так или иначе использующих тему предстоящего чемпионата мира по футболу. Чтобы придать своим сайтам легитимный вид, злоумышленники регистрируют доменные имена, в которых используются различные комбинации слов world, world cup, FIFA, Russia, 2018 и так далее.

"Как правило, такие домены всё равно выглядят неестественно – например, fifa.ucozx.site. Так что в большинстве случаев распознать подделку можно довольно легко: достаточно внимательно изучить ссылку в спам-письме или адрес сайта", — объясняют в компании.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах — Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.