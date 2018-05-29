МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram не будет проводить дополнительного сбора денежных средств в рамках ICO (публичного размещения токенов), рассказал РИА Новости гендиректор группы Qiwi и Ассоциации "Финтех" Сергей Солонин в кулуарах предпринимательского форума "Цифровая трансформация — 3".

"Нет, не собираются (дополнительно собирать средства – ред.). Они набрали и так очень много денег", — считает Солонин. По его словам, в настоящее время мессенджер решает вопрос с ознакомлением с существующими инвесторами — проведением KYC ("Знай своего клиента"). "Там процесс тяжелый KYC просто", — добавил он.

Компания Telegram проводила две закрытые предпродажи токенов (pre-sale) в рамках сбора средств для разработки блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), обслуживания самого мессенджера Telegram и для других целей. В феврале Солонин рассказал газете "Ведомости", что сам вложил в Telegram 17 миллионов долларов.

Согласно white paper проекта (предположительно, официальный технический документ, описывающий ICO), Telegram планирует развивать TON c собственной криптовалютой. Создатели сравнивают свой проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, отмечается в документе. Привлеченные на ICO средства, сказано в white paper, также пойдут на закупку оборудования и развитие сопутствующих технологий.

В начале мая газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщила, что Telegram решил отказаться от проведения ICO. По данным издания, причиной послужило то, что компания собрала достаточно средств в ходе pre-sale. Так, Telegram за два закрытых раунда в феврале и марте привлек 1,7 миллиарда долларов от менее чем 200 инвесторов — по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда.

В то же время другой источник сообщил изданию, что причиной для отказа от проведения ICO Telegram могла стать изменившаяся обстановка в нормативно-правовой сфере.