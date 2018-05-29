МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Компания Samsung Electronics открывает Центр искусственного интеллекта в Москве, на базе которого будут проводиться научно-исследовательские работы в областях компьютерного зрения и базовых алгоритмов для платформ с искусственным интеллектом, говорится в сообщении компании.

"Главными сферами изучения в новом Центре станут компьютерное зрение и базовые алгоритмы для платформы искусственного интеллекта. Центр расширит охват научно-исследовательской деятельности Samsung в сфере ИИ для таких ключевых областей как робототехника, интеллектуальные системы автономного управления", — говорится в сообщении.

Руководителем направления машинного обучения (Machine Learning LAB) Центра станет профессор Дмитрий Ветров — кандидат физико-математических наук, руководитель лаборатории Samsung в Центре глубинного обучения и байесовских методов ВШЭ. Профессор Виктор Лемпицкий присоединится к команде Центра в должности лидера направления компьютерного зрения и телеприсутствия (Vision, Learning, Telepresence Lab).

Центр будет включать совместные ИИ-лаборатории с ведущими университетами России. На данный момент такие лаборатории ИИ созданы в МГУ, ВШЭ и ПОМИ РАН. В будущем возможно сотрудничество с российскими стартапами для решения прикладных задач. В перспективе это могут быть как полноценные сервисы, связанные с ИИ и машинным обучением, так и перспективные разработки в сфере приложений и компоненты для продуктов компании.

"Россия по праву считается одним из мировых центров в области технических наук, именно поэтому мы сегодня открываем Центр искусственного интеллекта в Москве", — сказал президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ Ким Ы Так, слова которого приводятся в сообщении.

По прогнозам экспертов Samsung, в ближайшие годы IoT-устройства со встроенным ИИ будут генерировать колоссальные объемы данных. Обрабатывая эту информацию, устройства смогут обеспечивать максимальную персонализацию и полное соответствие потребностям пользователей. В мае 2018 года Samsung открыла два новых Центра искусственного интеллекта в Кембридже (Великобритания) и в Торонто (Канада).