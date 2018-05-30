МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании HP Inc. по итогам первых шести месяцев 2017-2018 финансового года, завершившихся 30 апреля, составила 2,996 миллиарда долларов, увеличившись в 2,6 раза в годовом выражении, сообщается в отчетности компании.

Разводненная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде составила 1,81 доллара против 0,68 доллара за аналогичный период годом ранее. Выручка компании по итогам фингода выросла на 13,8% и составила 28,52 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за второй квартал финансового года увеличилась в 1,9 раза в годовом выражении, до 1,058 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,64 доллара против прибыли в 0,33 доллара за аналогичный период прошлого года. Эксперты ожидали показатель на уровне 0,48 доллара за акцию. Выручка компании по итогам второго квартала выросла на 13,1% и составила 14,003 миллиарда долларов.

"Мы вновь достигли двузначного процентного роста выручки и прибыли в годовом выражении за квартал, сильного показателя прибыли за акцию… и мы показали хорошие результаты по всем сегментам и регионам", — приводятся в релизе слова главы HP Inc. Диона Вайслера (Dion Weisler). Выручка в сегменте персональных вычислительных систем (Personal Systems) выросла в годовом выражении на 14%, подразделения печати (Printing) — на 11% год к году.

В третьем квартале текущего финансового года компания прогнозирует, что разводненная прибыль на акцию составит 0,47-0,51 доллара, а по итогам финансового года показатель составит 2,75-2,82 доллара, ожидает компания, тем самым повысив свой прогноз. В предыдущем релизе прогноз составлял 2,53-2,63 доллара.

HP Inc. — американская IT-компания, созданная в 2015 году вместе с Hewlett Packard Enterprise после раздела Hewlett-Packard на две компании. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.