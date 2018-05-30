МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Apple блокирует обновления новых версий приложения Telegram с середины апреля, сообщается на сайте мессенджера.

"К сожалению, Apple блокирует Telegram от обновления своего приложения iOS глобально с середины апреля", — сообщила компания на сайте в разделе "часто задаваемые вопросы" на вопрос о том, как внедряется в работу мессенджера регламент Евросоюза о защите персональных данных (General Data Privacy Regulation, GDPR), вступивший в силу 25 мая. При этом само приложение все еще доступно в App Store.

В целом, Telegram отмечает, что всегда защищал конфиденциальность данных пользователей, поэтому особенных изменений в работе мессенджера пользователи не увидят. "Мы по-прежнему работаем с нашими юристами над обновлениями к политике конфиденциальности Telegram (но сильных изменений там не ожидается). Пользователи на системе Android получили доступ к обновлениям, в соответствии с GDPR, уже в версии Android 4.8.9.", — объясняет компания.

GDPR обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. В частности, пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для использования персональных данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение родителей или опекунов. В случае нарушений требований регламента компании могут быть оштрафованы на сумму до 20 миллионов евро или до 4% годового оборота в зависимости от серьезности нарушения.